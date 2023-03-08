صبا مبارك… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة صبا مبارك عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام صورة من أحدث ظهور لها .

ظهرت صبا مبارك وهي ترتدي اطلالة صيفية كاجول جذابة فارتدت توب من اللون الرمادي ونسقت معه قميص مقلم من اللون الوردي وبنطلون من الجينز .

واعتمدت أن يكون شعرها منسدلا ووضعت مكياج ناعم يوضح ملامحها.

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الايجابية.

يذكر أن النجمة صبا مبارك تستعد، لتصوير دورها في مسلسل “بين السطور” .

المسلسل من بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء جاميكا، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

تدور أحداث مسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي.

من جهه اخرى تنتظر صبا مبارك عرض مسلسلها الجديد عنبر 6 المتوقع عرضه بعد انتهاء الموسم الرمضاني.

المسلسل من بطولة صبا مبارك، ايتن عامر ،فاطمة الصفي، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، والمسلسل من إخراج علي العلي.