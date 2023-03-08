براحة عليا الله يسترك.. أوقح مشهد ساخن جسدت فيه إلهام شاهين دور زوجة عادل إمام وعندما التقى الزوجان في ليلة الدخلة عاشرها وتحول التمثيل إلى حقيقة.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - يعد فيلم “الهلفوت” الذي عرض في منتصف عام 1985، من أقوى أفلام السينما المصرية، وحقق أعلى رقم للإيرادات في ذلك، بأكثر من 10 ملاين جنية، وتم توزيع أكثر من 100 ألف نسخة من الفيلم في دول الخليج،

ولكن رغم النجاح الكبير الذي حققه الفيلم إلا أنه تعرض للكثير من الانتقادات بسبب المشاهد التي أحتوى عليها، وجمعت بين الفنان عادل إمام الذي كان يجسد دور “عرفة”، والفنانة إلهام شاهين التي جسدت دور “وردة”، زوجة الحمال عرفة.

وخلال الأيام الماضية أعادت قنوات على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، نشر أبرز المقاطع الجريئة التي أحتوى عليها فيلم الهلفوت، وكان أبرزها المشهد الذي ظهر فيه الحمال عرفة (عادل إمام)،

في ليلة دخلته على الأرملة وردة (إلهام شاهين). وقد ظهر الحمال عرفة في المشهد المثير للجدل وهو يشرح لعروسته وردة عن جودة

الذي سينامون عليه، ثم مالبث أن هجم عليها ورماها على السرير وقال كلمته المشهورة “عايزين نجرب السرير”، ليرتفع بعدها إلهام شاهين ممزوجاً بصوت السرير، في مشهد