ريم مصطفى… بفستان مكشوف تبهر جمهورها باحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة ريم مصطفي عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام صورة من احدث ظهور لها وذلك عبر خاصية الاستوري

ظهرت ريم مصطفي عن طريق سيلفي المرأه وظهرت وهي ترتدي فستان من الاسود مكشوف واعتمدت ان يكون شعرها ملموم بطريقة عشوائية وظهرت بمكياج ناعم يوضح جمالها

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت اعجاب عدد كبير من متابعيها واضافوا العديد من التعليقات التي اشادو من خلالها بجمالها.

أعلنت الفنانة ريم مصطفي أنها تشارك في مسلسل “سره الباتع” المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٣ .

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم وأبرزهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع ،حسين فهمي ، ريم مصطفي وغيرهم

المسلسل مأخوذ عن رواية “سره باتع” للأديب يوسف إدريس، وتدور أحداثه في حقبتين زمنيتين مختلفتين، إحداهما في العصر الحالي، والأخرى إبان الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر.