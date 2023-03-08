اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. أنوثة نسرين طافش تنفجر من البينك الملزق والمكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها في أحد مراكز اللياقة البدنية وهي ترتدي ملابس رياضية من اللون البينك المكشوف من منطقة الصدر والأكتاف وضيق ومقسم أظهر مفاتنها بالكامل ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه مع ترك شعرها على ظهرها،

وتقوم الفنانة السورية بمشاركة جمهور بصفة مستمرة الكثير من الصور والفيديوهات الخاصة بها على اسنتجرام والتي تكون جرئية في بعض الأوقات وتقوم محتشمة في أوقات أخري.