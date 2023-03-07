«أحلى بوسة ليكي في السينما كانت مع مين؟» غادة عبد الرازق أجابت بدون خجل وصدمت الحضور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول رواد مواقع السوشل ميديا تصريحات سابقة للفنانة غادة عبد الرازق تطرقت خلالها الحديث عن أكثر قبلة استمتعت بها في أفلامها، حيث قالت أنها كانت مع الممثل هاني سلامة في فيلم ” الريس عمر حرب ” .

رد سلامة على تصريحات عبد الرازق، قائلا : “والله مش فاكر، أنا أصلى مش رايح أهرج ولا رايح أجرب أنا رايح شغل ورايح مندمج في شخصية، مش رايح أحس بحاجه”.

وأضاف: “لو غادة اندمجت في المشهد فهي عملت الصح، وهي كانت مركزه في الشغل، وعملت المشهد زي ما كان مكتوب”.

مؤخراً أدلت غادة عبد الرازق، بتصريحات صادمة خلال حلولها ضيفة على قناة النهار وقالت : “محدش لبسني قميص النوم غصب عني، ولبسته بمزاجي، وكان لازم البس قميص نوم، و اتصور بفساتين تبين جسمي عشان اوصل”.