ليلى احمد زاهر… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها.

ظهرت ليلي في الصور وهي ترتدي اطلالة كاجول جذابة فارتدت توب من اللون الأبيض ونسقت معه جاكت من الفرو باللون الأصفر واعتمدت ان يكون شعرها القصير منسدلا وارتدت قبعه من اللون الأزرق واختارت ان يكون المكياج جرئ به العديد من الالوان

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الايجابية

يذكر أن اخر أعمال ليلي زاهر هي أغنية كلمة اخيرة التي نشرتها عبر قناتها الخاصه بموقع يوتيوب والأغنية هي أولي أعمالها الغنائية والأغنية من كلمات محمد حسن وألحان وتوزيع إسلام زكي

أما عن اخر أعمالها الدرامية فشاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر في مسلسل في بيتنا روبوت 2 الذي عرض داخل السباق الرمضاني لعام 2022

شارك مع الفنانة ليلي أحمد زاهر البطولة عدد من النجوم وهم شيماء سيف،والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، هشام جمال، عمرو وهبة سليمان عيد وطه الدسوقي ودنيا سامي وغيرهم من النجوم والمسلسل من إخراج أسامه عرابي ومن تأليف عمرو وهبة وفكرة محمد المحمدي.