اجدع من سما المصري.. بقميص يظهر ما تحته القشطة لورديانا تخطف جمهور صافيناز باحلى رقص قوية هزة يمين وهزة شمال.. ومتابع احلي من ملكة جمال لبنان

ابو ظبي - احمد الجزار - الراقصة البرازيلية لورديانا ضحت مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ظهرت في فيديو جديد لها انتشر علي نطاق واسع علي السوشيال ميديا مما جعل الكثيرين يشببها بصافيناز.

نشرت الراقصة البرازيلية لورداينا صورتين لها في مصر في صفحتها الرسمية على إنستجرام.

علقت الراقصة البرازيلية لورديانا على الصورة: “منذ 4 سنوات اخترت مصر موطني الجديد. عشت في البرازيل لمدة 28 عامًا وتخليت عن كل شيء بنيته في البرازيل، وعائلتي، وبيتي، هذا ليس بالأمر السهل.، يا أصدقاء والعمل يأتى الى حياة مصر غير المؤكدة “.