إيمان العاصي … بإطلالة جريئه تستعرض جمالها بهذه الصورة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت إيمان العاصي، مرتدية بنطالا باللون الاسود ذا تصميم مختلف وغريب، ونسقت معه توب باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إيمان العاصي، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت إيمان العاصي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.