كما خلقها الله … إطلالة صاروخ من ملكة جمال لبنان علي البحر ابهرت الشباب وفرمت ملكة جمال تركيا هاندا ارتشيل.. والجمهور كسحتي شمس الكويتية وفيفي عبده

ابو ظبي - احمد الجزار - بيرلا حلو التي أمضت سنة حافلة بالإنجازات إنما بعيداً عن الأضواء، أهمها حصولها على شهادة ماجستير بإدارة الأعمال.

بيرلا لم تتوقف عن الدراسة كما تفعل الملكات في سنة ولايتهنّ، بل تابعت دراستها، كما مثّلت لبنان في انتخاب “مس يونيفرس”، فضلاً عن مشاركتها في نشاطات اجتماعية وإنسانية

وقد اختارت بيرلا مشروعاً لها في سنة ولايتها، قضية تعزيز شؤون المرأة والعمل من أجلها في خلال فترة ولايتها في اطار رؤيتها بأنه يمكن للمرأة أن تعطي أكثر في كل الميادين في حال أفسح المجال أمامها واذا حصلت على الفرص.

وبيرلا تبلغ من العمر 23 عاماً، يبلغ طولها 175 سنتيمترًا، أما وزنها فيبلغ 58 كيلوغرامًا، وقد سبق وشاركت قبل انتخابها في فيديو كليب أغنية “إيه نعم” للفنان ناجي أسطا، حيث جسدت دور زوجته وأم ابنه، تحت إدارة المخرج فادي حداد.

قبل أيام من وداع تاجها، “الجميلة” اختارت لكم أجمل إطلالات بيرلا في سنة ولايتها فكيف تجدون هذه الإطلالات؟