القشطه نسرين طافش… بإطلالة رياضيه جريئة تخطف الأنظار .. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام فيديو من أحدث ظهور لها.

ظهرت نسرين طافش في الفيديو وهي تمارس تمارين رياضية في منزلها وارتدت نسرين طافش اطلالة كاجول جذابة فارتدت توب من اللون اللبني وبنطلون من نفس اللون واعتمدت ان يكون شعرها ملموم بطريقة الذيل حصان وفضلت الظهور بدون مكياج.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الايجابية

الجدير بالذكر ان يعرض حاليا في السينمات فيلم أخي فوق الشجرة للفنانة نسرين طافش.

شارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم ومنهم النجم رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو”، والفيلم من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.