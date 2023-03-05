الصاروخ نانسي عجرم… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار وقلوب المتابعين بجمالها وأنوثتها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نانسى عجرم جمهورها ومتابعيها صورا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستجرام”.

وظهرت نانسى عجرم بإطلالة جريئة، مرتدية فستان أخضر مكشوف الصدر، وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها، وعلقت على صورها قائلة :”ليلى حلوة وجمهور أحلى”.

وكانت نانسى عجرم، طرحت مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان “يا عيد”، احتفالا بالكريسماس، وهى من كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق.

كما طرحت نانسى عجرم أغنية “على شانك” فى شهر أكتوبر الماضى على المنصات الرقمية، وهى كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، وحققت ملايين المشاهدات.