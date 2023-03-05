الصاروخ لاميتا فرنجيه تتحدى الجميع بإطلالة رياضيه ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان الجمال والأنوثة

ابو ظبي - احمد الجزار - أطلت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية على الجمهور بطريقة مختلفة، ظهرت من خلالها رياضية، كسائقة سباق فائقة الجمال والأنوثة، الى جانب سيارتها الخضراء المميزة.

واعتمدت لاميتا في إطلالتها، بذلة جلدية باللونين الأسود والبنّي، مكشوفة قليلًا عند الصدر، وقفازات باللون البنّي، إضافة الى حذاء عالِ الكعب. ومن اناحية الجمالية، طبقت فرنجية ماكياجا ناعما بالألوان الترابية أظهر تفاصيل جمالها، وأبقت شعرها الناعم منسدلًا على كتفها، كما وضعت نظارات شمسية سوادء اللون.

ونالت لاميتا حصة كبيرة من المحبين الذين أثنوا على جمالها وجرأتها بالوقت عينه، لناحية اختيارها لإطلالات لا تليق الا بشابات يتمتعن بقوام رشيق مثلها.

يذكر أن لاميتا فرنجية هي وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2004 ووقتها حازت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على اللقب، ونافست في المسابقات العالمية.