هيفاء وهبي… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور والجمهور يشيد بجمالها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة هيفاء وهبى متابعيها عبر حسابها الشخصى على “فيسبوك” بصور جديدة.

وظهرت هيفاء وهبى بإطلالة أنيقة عبر “فيسبوك” نالت بها إعجاب متابعيها.

وتألقت هيفاء وهبى بإطلالاتها الجذابة حيث كانت مرتدية تنورة قصيرة وبليرز باللون “الفوشيا” وتوب أسود اللون، وكان شعرها منسدلا على ظهرها.

ونالت الصور إعجاب متابعيها وعلقوا قائلين: “العسل”، “ايه الحلاوة دى”، “قمر أوى”، “دايما متألقة”، “جميلة كالعادة”.

وتشارك هيفاء وهبى يعرض فى فيلم “رمسيس باريس” المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، وتشارك فى بطولته إلى جانبها كل من مصطفى خاطر، محمد أسامة “أوس أوس”، محمد سلام، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.