بسنت شوقى … بإطلالة جريئة وفستان سواريه بسعر خيالي.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة بسنت شوقي لجلسة تصوير جديدة، ارتدت فيها فستانا ذهبي اللون.

ظهرت بسنت شوقي وهي ترتدي فستانا باللون الذهبي اللامع من خامة السيكوين، من تصميم العلامة التجارية SemSem، ويصل سعره إلى 1895 دولار، أي ما يعادل 58 ألف جنيه مصري.

من ناحية أخرى، انتهت بسنت شوقي من تصوير مسلسل “كابوس”، الذي ينتمي لأعمال التشويق والرعب والإثارة، ويعتبر أول دور تؤديه الفنانة بسنت شوقي باللهجة الصعيدية.

ويعتبر العمل أول إنتاج عربي أصلي لمنصة “ستارز بلاي”، وتشارك في بطولته بسنت شوقي، ركين سعد، كادي القيسي، عبد الله بن حيدر، الفنان السعودي سعيد صالح، وتم تصويره في أكثر من دولة عربية، تحت إشراف مجموعة من المخرجين.