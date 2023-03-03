كما خلقها الله.. ديمي روز فرمت سما المصري بإطلالة رياضيه قوية ومتابع: صاروخ أرض جو.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الخاص على منصة انستغرام، اعتبرت جريئة للغاية.

وظهرت ديمي في الصور، وهي ترتدي توب ذهبي، كشف كامل بطنها وجزءاً كبيراً من صدرها، فيما اكتفت بارتداء فولار من الأسفل فقط

واعتمدت العارضة العالمية تسريحة شعر مرفوعة، فيما حملت حقيبة يد صغيرة، ويبدو أن الصور التقطت خلال تواجد ديمي في مصر.

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين المتابعين ورواد مواقع التواصل، الذين أبدوا إعجابهم بجمال العارضة العالمية، فيما اعتبر بعض المتابعين أنها لا تتوانى عن اعتماد الإثارة والجرأة بغية تحقيق مزيد من الشهرة