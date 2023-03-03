اجدع من سما المصرى.. هزة يمين وهزة شمال صافيناز بوصلة رقص قوية مسحت بها الراقصة جوهرة 

ابو ظبي - احمد الجزار - صافيناز أو صوفينار جوريان هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي.

كانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة «دلع»، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهي ترقص في أغنية فيلم القشاش الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي حيث طفل يتوه من أهله وتقوم إحدى موظفات الملجأ في تبنيه وتربيته حتى يصبح شابا يافعا، وإذا به يُتهم في قضية قتل فيحاول الهروب حتى يثبت براءته، وتنقلب حياته رأسا على عقب، ثم يلتقي بالراقصة الشعبية (حورية فرغلي) التي تساعده في الهروب

Source link