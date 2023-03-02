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مى عمر … تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بعض الصور الجديدة، في أحدث ظهور لها من دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشرت مي الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بدلة باللون البرتقالي بها بعض النقوش والروسومات المميزة، وبتصميم فريد، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ الذي زاد من جمالها وتألقها كما حرصت على ترك شعرها ينسدل على ظهرها دون ربطه.

وتقوم في الوقت الحالي الفنانة مي عمر بتصوير فيلم “هارلي”، رفقة الفنان محمد رمضان، لعرضه خلال موسم عيد الفطر المقبل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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