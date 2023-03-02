سمية الخشاب… بوصلة رقص على اغنيه ” ايه اليوم الحلو ده” .. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنان سمية الخشاب على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو أشعلت به مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت في أحد لقاءاتها التلفزيونية وهي ترقص بشكل هستيري على أنغام أغنية طليقها أحمد سعد “اليوم الحلو”.

وتلقت سمية العديد من التعليقات من متابعيها دارت حول أنها تفعل ذلك كيداً في طليقها.

وفي لقاء آخر لها كشفت سمية الخشاب عن رأيها في مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، بعد تعاونهما معًا في مسلسل موسى”.