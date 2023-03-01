شهد السراجى… تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة تخطف الأنظار باللون الاسود.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت عارضة الأزياء شهد السراجي بعيد ميلادها بأحد المطاعم الراقية بجاردن سيتى في القاهرة بصحبة عدد من أصدقائها.

ظهرت “شهد” خلال حفل عيد ميلادها بإطلالة جذابة ومثيرة حيث ارتدت فستانا من الجلد الأسود مكشوف الكتفين، وصففت خصلات شعرها السوداء بطريقة منسدلة على كتيفيها بشكل مرتب ولامع يعكس أنوثتها وجمالها، ووضعت مكياجا ناعما مستوحى من الألوان الترابيزة.

وحرص عدد من أصدقاء من نجوم الفن والمجتمع على التواجد في حفل عيد ميلاد “شهد” الذي تميز بفقراته الغنائية المتنوعة.

وشارك الحاضرون في تقطيع تورتة عيد الميلاد مع “شهد” التى عبرت عن سعادتها بتواجدهم معها في هذه المناسبة السعيدة، ورقصوا معه على أنغام الموسيقى.