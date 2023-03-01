نرمين الفقي… تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة كلها رقه ودلال .. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة نرمين الفقي، قلوب متابعيها عبر فيديو قصير نشرته على صفحتها الرسمية على موقع “إنستجرام”.

وظهرت نرمين في الفيديو مرتدية فستان كلاسيك على طريقة نجمات السبعينات، وهي مندمجة مع أغنية فرنسية رومانسية، أثناء حضورها إحدى الحفلات.

وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، وجاءت التعليقات: “كبرت وشوفتك صغرتي”، و”مش معقولة الحلاوة دي كلها هتروحي فين تاني”، و”بنحبك قد الدنيا يا فنانة”، و”زينة.. ماشاء الله عليكي”، و”حلو الاندماج”، كما مازحها أحد المتابعين وكتب: “صورني وأنا مش واخدة بالي”.

وكان آخر أعمال نرمين الفقي الفنية، مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” الذي عُرض قبل موسم دراما رمضان 2022، وشارك في بطولته سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح.