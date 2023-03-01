ميا خليفة تظهر وهي عارية كيوم ولدتها أمها والجمهور: بتقلد سما المصري و من الصعب أن ترتدي الملابس

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت ممثلة الأفلام الإباحية ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب صورها الجديدة التي نشرتها خلال الساعات الماضية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات Instagram وظهرت فيها عارية كيوم ولدتها أمها، وهو ما جعل جمهورها يتساءل عن سبب اطلالتها الفاضحة وهل هي مؤشر على عودتها إلى عالم البورنو والأفلام الإباحية، أم مجرد حنين للتعري والمجون.

وبعد أن انهالت التعليقات الغاضبة على الصور، قامت ميا خليفة بتعديلها والتعليق عليها بقولها: "من الصعب جداً أن ارتدي لحرارة نيويورك هذه"، في إشارة منها إلى أن ظهورها عارية بسبب حرارة الجو بمدينة نيويورك الأمريكية.

وكانت ميا خليفة قد توقفت عن تمثيل الأفلام الإباحية في منتصف 2015، وكشفت في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست في شهر يوليو من عام 2016، أنها لم تزاول التمثيل الإباحي سوى لمدة ثلاثة أشهر، لتتحول بعد ذلك نحو«عمل طبيعي أكثر» حسب قولها.