ريم مصطفى… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار بالابيض والاسود.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة ريم مصطفي عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام صورة من اخر جلسة تصوير لها.

ظهرت ريم مصطفي في الصوره بإطلالة جريئة فارتدت فستان طويل مفتوح من الظهر واعتمدت أن تكون الصورة من اللون الابيض والأسود.

وظهرت ريم مصطفي وهي تجلس علي كرسي اختارت ان يكون شعرها منسدلا.

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمالها واناقتها.

الجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنانة ريم مصطفي مسلسل دوبامين الذي عرض مؤخرا عبر شاشات القنوات الفضائية .

شارك البطولة مع الفنانة ريم مصطفي عدد كبير من النجوم ومنهم بسنت شوقي، ومحمد كيلاني، ومروان يونس، وتيام مصطفى قمر، باسل الزارو، وتأليف محمد جلال، ومخرج منفذ جمال شاكر، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

يعتبر مسلسل دوبامين من نوعية المسلسلات ال15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول مفهوم هرمون السعادة، وتأثير السوشيال ميديا عليها، من خلال ابلكيشن ما.