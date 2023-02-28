بدون خجل القشطة سيرين عبد النور… تثير ضجة بإطلالتها بمايوه أظهر كل ما تحته.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة علي مواقع السوشيال ميديا، وظهرت سيرين عبد النور بإطلالة قوية تصدرت بها التريند.

ودائما ما تنشر سيرين عبدالنور النور الكثير من الصور والفيديوهات لها علي مواقع التواصل الاجتماعي ، ويتابعها الكثيرون علي مواقع الانترنت.

واطلت سيرين عبد النور، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، بإطلالة جريئة ارتدت خلالها “البكيني” على شاطئ إحدى المناطق الساحلية في بيروت