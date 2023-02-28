كما ولدتها امها.. أقوي مشهد في السينما المصرية بطولة غاده عبد الرازق وعمرو عبد الجليل في مشهد قوي من فيلم كلمنى شكرا.. ما حدث جعلت الرقابه تتدخل وتحذف هذا المشهد فورا.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - اشعلت الفنانه غاده عبد الرازق تويتر بعد نشر فيديو لها وهي في وضع مع الفنان عمرو عبد الجليل في مشهد محذوف من كواليس فيلم، كلمني شكرا

نشرت منصه اليوتيوب خلال ساعات الماضيه مشهد محذوف من فيلم كلمني شكرا بطوله الفنانه غاده عبد الرازق والفنان عمرو عبد الجليل واثار هذا الفيلم ضجه كبيره بعد نزوله عام 2004 ونشرت منصه اليوتيوب فديو محذوف من هذا الفيلم تم حذفه من قبل الرقابه المسؤوله عن عرض الافلام وعرضها على التلفزيون المصري واحتوى هذا الفيديو على قيام غاده عبد الرزاق بارتداء قميص وقامت بالرقص لعمر عبد الجليل امام الكاميرا

وخلال الرقص تم قطع واظهر ثم عرض هذا المشهد على الرقابه وتم منعه من العرض داخل الفيلم..