سما المصري… نزلة رقص بقميص النوم الابيض وتضع العصا في هذه المنطقة..ومتابع غلبت صافيناز وفيفي عبده .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار -

أعادت حسابات فنية على موقع يوتيوب نشر مقطع فيديو ساخن للراقصة الاستعراضية سما المصري وهي ترقص بـ “العصا” على السرير النائم بطريقة فاضحة.

وسبق أن نشرت الراقصة سما المصري الفيديو على حسابها الشخصي على إنستجرام العام الماضي خلال فترة الحجر الصحي ، وعلقت عليه بقولها: “كانت ليلة رقص وعربدة اليوم على لوبيز لايف .. بدون كورونا بدون نيلا “.

تظهر سما المصري في الفيديو وهي ترقص بالعصا وتؤدي حركات “مثيرة” في آخر بث مباشر لها.

وأضافت سما المصري ، في تعليقها على الفيديو: “كان هذا تحديًا وطلبًا من الجماهير في Lopes Live Live ، منذ فترة وجيزة ، أن أوقف العصا على الأبراج.

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