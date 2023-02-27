هيدى كرم… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - حضرت الفنانة هيدي كرم حفل اليوبيل الفضي لتأسيس مدينة الإنتاج الإعلامي، والذى أقيم مساء أمس السبت بقاعة الاحتفالات بالمدينة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وأطلت هيدي كرم بفستان يدمج اللونين الفضي والأوف وايت مكشوف الكتفين، ومطرز بأكمله، مع Cape من التول.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافها.

وشهد الحفل تكريم عدد من الفنانين والمخرجين والمنتجين وكبار كتاب الدراما، الذين أثروا بأعمالهم الفنية التي أنتجتها المدينة على مدار تاريخها وأثرت في وجدان المشاهد العربي من الخليج للمحيط، كما جرى تكريم رؤساء مجالس إدارات المدينة السابقين الذين تركوا بصمات كبيرة ساهمت في نجاح المدينة على مدار الـ25 عاما.