هزة يمين وهزة شمال.. عروسه مصريه فائقة الجمال بوصلة رقص شرقي في حفل زفافها أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو قوي

ابو ظبي - احمد الجزار - ليله الزفاف في من اكثر الليالي التي تنتظرها العروسه بفارق الصبر وايضا زوجها وتكون هذه الليله مملوءه بالبهجه والفرح والسرور يكون هناك الكثير من الاصدقاء المقربين من الزوجين.

وتريد ان تظهر العروسه بافضل حله في هذا الفرح وتكون جميع الاضواء مسلطه عليها ولكن الذي حدث في حفل الزفاف هذا اغرب من الخيال.

حيث توجهت جميع الانظار الى العروس التي استطاعت ان تقلب الفرح راسا على عقب عندما قامت بوصله رقص بالفستان زفافها بطريقه قويه للغايه اظهرت جمالها وقوتها في الرقص.

وبالرغم من ان هذا الفرح كان فيه راقصه مشهوره الا ان العروسه استطاعت ان تتحدى هذه الراقصه وتلفت الانظار اليها ما اعتبرها الكثيرون انها احرجت الراقصه كثيرا بسبب ما فعلته في حفل الزفاف.