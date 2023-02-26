نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بدون خجل ولا حياء .. ديمي روز عارية كما خلقها الله وهي مستلقية على السرير بالاحمر المفتوح والجمهور في ذهول .... شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت حسابات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة لعارضة الأزياء العالمية ديمي روز ، ظهرت فيها في وضع مثير وهي عارية تمامًا ، مما أثار غضب معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت ديمي روز قد نشرت الصورة المثيرة للجدل خلال الفترة السابقة ، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة ، وظهرت فيها وهي عارية تمامًا ومستلقية على السرير.
وتباينت تعليقات المتابعين على الصورة ، حيث اتهم البعض ديمي روز بتعمد إثارة الجدل بالصور ومقاطع الفيديو التي شاركتها مع معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما دافع آخرون عنها وداعبوها بجمالها ونعومة جسدها
كما ظهرت ديمي روز مؤخرًا بإطلالة عصرية على قارب من وسط البحر ، حيث ظهرت نائمة على بطنها وصدرها عارٍ تمامًا ، وكانت راضية بتنورة قصيرة غطت مؤخرتها بالكاد.
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