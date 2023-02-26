رانيا يوسف… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار من إحدى الدول الأوروبية.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة، خلال تواجدها في إحدى الدول الأوروبية.

ونشرت رانيا صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، وعلقت على الصور قائلة: “لا شئ يحفزك أفضل من الهواء النقي في نظامك”.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي :”الجمال كله، ملكة، قمر وجميلة، كتير بحبك، إيه القمر ده، هو القمر بيطلع الصبح، الماء والخضرة والوجه الحسن، المتألقة دائما، العسل، قلبي يا رنوش، وين ما كنتي جميلة”.

ومن ناحية أخرى أعلنت الفنانة رانيا يوسف انتهاء تصوير فيلم “ورد ريحان”، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، المقرر عرضه قريبًا بدور السينما.

ونشرت رانيا صورة لها من الكواليس، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، وعلقت:”آخر يوم تصوير في فيلم ورد ريحان”.

فيلم”ورد ريحان” بطولة أحمد الفيشاوي، تأليف محمد نبيل، سيناريو وحوار محمد أشرف، إخراج محمد نبيل صابر.