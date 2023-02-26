نسرين طافش… بإطلالة منزليه رائعه تخطف الأنظار.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعة من الصور من أحدث ظهور لها.

ظهرت نسرين طافش في الصور وهي ترتدي اطلالة جاكول جذابة فارتدت ترنج من اللون البيج به رسومات من ديزني واعتمدت ان يكون شعرها ملموم واختارت ان المكياج ناعم يوضح ملامحها.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمالها ورشاقتها.

الجدير بالذكر ان يعرض حاليا في السينمات فيلم أخي فوق الشجرة للفنانة نسرين طافش.

شاركها في بطولة الفيلم عدد من النجوم ومنهم النجم رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو”، والفيلم من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش السينمائيه فيلم في القلب وانتهي تصويره مؤخرا ومن المتوقع صدوره في الفترة المقبلة .

وشارك البطولة مع الفنانة نسرين طافش عدد من النجوم منهم خالد سليم ومنة فضالي وسوسن بدر ومحمد عز وهالة فاخر وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وكريم سرور، ويوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، الفيلم من معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإخراج مرقس عادل.