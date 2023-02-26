مى سليم… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بعض الصور الجديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور إنستجرام، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وظهرت سليم بالصور بإطلالة ملفتة حيث ارتدت فستان سوارية باللون الفوشيا، وبه بعض الأجزاء الفضية، كما حرصت على ارتداء بعض الإكسسوارات المتميزة التي زادت من جمالها وتألقها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي سليم على المكياج الكامل مع تصفيفة متميزة لشعرها المصبوغ باللون الذهبي.

وكانت آخر أعمال الفنانة مي سليم مسلسل “دنيا تانية” بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.