نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عبير صبري… تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار بفستان باللون الاحمر.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة عبير صبرى لجلسة تصوير جديدة، نالت إعجاب محبيها.
وشاركت عبير صبرى صور السيشن الجديد عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”.
وظهرت عبير بإطلالة شبابية أنيقة، حيث كانت مرتدية فستان أحمر طويل ومكياج أنيق جذاب وشعرها “مرفوع”، وعلقت على الصور: “صباح الخير”.
ونالت الصور إعجاب متابعيها، وعلقوا قائلين: “عمالة تحلوى أكتر وأكتر”، “الأحمر يليق بكى”، “الجمال كله”.
وتشارك الفنانة عبير صبرى فى بطولة مسلسل “جميلة” المقرر عرضه فى رمضان 2023.