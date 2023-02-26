عبير صبري… تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار بفستان باللون الاحمر.. .. شاهد الان

وظهرت عبير بإطلالة شبابية أنيقة، حيث كانت مرتدية فستان أحمر طويل ومكياج أنيق جذاب وشعرها “مرفوع”، وعلقت على الصور: “صباح الخير”.

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة