.. شاهد الان قبل الحذف… اقوى مشهد محذوف من فيلم رساله الي الوالي بطولة المومس الفاضلة يسرا مع عادل امام عندما تحول المشهد الي حقيقة بسبب اطلالاتها القويه

ابو ظبي - احمد الجزار - تشارك الفنانة يسرا في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل “حمد الله على السلامة”، ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث مسلسل “حمد الله على السلامة” في إطار اجتماعي كوميدي، و يواصل القائمون على العمل اختيار الفنانين المشاركين في البطولة والتعاقد معهم تمهيدًا لبدء التصوير، وتم التعاقد مع مجموعة من الفنانين منهم: مايان السيد، محمد ثروت، شيماء سيف، وجاري الإعلان عن باقي الفنانين خلال الأيام المقبلة.

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة يسرا هو مسلسل ” أحلام سعيدة” و الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2022 وحقق نجاحا كبيرا، وشاركت يسرا في البطولة: غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، المسلسل تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.