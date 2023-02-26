ربه منزل صاروخ تتحدي اشهر راقصة بوصله رقص بلدي من غير البتاع فى غرفة نومها .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - في حادثه تعتبر هي الاغرب داخل الوسط الفني والوطن العربي قامت سيده مراهقه بتصوير نفسها بالكامل امام الكاميرا وعرض اجزاء من جسمها من اجل البحث عن الشهره بسبب جسمها ورد متابع الشباب تعبان تابع التفاصيل.

خطفت ربه منزل صاروخ انظار الشباب والمتابعين عبر منصه سناب شات بعد قيام سيده بنشر فديو لها عبر منصة سناب داخل احد الغرف الخاصه التي يقوم الاشخاص بفتحها بالمال فقط وبعد نشر الفديو بساعات تصدرت ترند تويتر واثار جدل كبير .. شاهد الان الفديو..

احتوي المشهد لهذه المراهقه علي لقطات ممنوعه من العرض نالت انتقاد الكثير من الجمهور بعد قيامها بوصله رقص شرقي امام الكاميرا بدون كسوف ولا خجل امام الجميع

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