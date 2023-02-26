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صدر ملكة الإغراء ميريام كلينك …يخرج كاملاً من ملابسها.. ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري.. .. شاهد الان قبل الحذف

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت عارضة الأزياء والفنانة اللبنانية ، ميريام كلينك ، صورة لها على موقع إنستجرام ، تظهر الجزء العلوي منها ، وهي ترتدي فستانًا بيج ، ويخرج صدرها منه بطريقة مثيرة ، وترفع شعرها ، وتضع مكياجًا لامعًا.

تدفقت التعليقات على صورة ميريام كلينك ، وعبّر الكثيرون عن خجلهم من مظهرها الذي وصفوه بأنه مشين ، بينما وصفه البعض بأنه إباحي وعرض مشين. على الرغم من الانتقادات الشديدة ، هناك من يغازل جمال ميريام وإثارتها وإطلالتها الأخاذة.

كما ظهرت ميريام كلينك مؤخرًا بإطلالة جريئة ، مرتديةً فستانًا أسود قصيرًا للغاية كشف عن سحرها ، وكذلك صور لها بملابس السباحة الوردي ، والملابس الضيقة التي تعمدت إثارة الجدل فيها. تفاعل معها المتابعون بشكل كبير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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