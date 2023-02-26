صدر ملكة الإغراء ميريام كلينك …يخرج كاملاً من ملابسها.. ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري.. .. شاهد الان قبل الحذف

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت عارضة الأزياء والفنانة اللبنانية ، ميريام كلينك ، صورة لها على موقع إنستجرام ، تظهر الجزء العلوي منها ، وهي ترتدي فستانًا بيج ، ويخرج صدرها منه بطريقة مثيرة ، وترفع شعرها ، وتضع مكياجًا لامعًا.

تدفقت التعليقات على صورة ميريام كلينك ، وعبّر الكثيرون عن خجلهم من مظهرها الذي وصفوه بأنه مشين ، بينما وصفه البعض بأنه إباحي وعرض مشين. على الرغم من الانتقادات الشديدة ، هناك من يغازل جمال ميريام وإثارتها وإطلالتها الأخاذة.

كما ظهرت ميريام كلينك مؤخرًا بإطلالة جريئة ، مرتديةً فستانًا أسود قصيرًا للغاية كشف عن سحرها ، وكذلك صور لها بملابس السباحة الوردي ، والملابس الضيقة التي تعمدت إثارة الجدل فيها. تفاعل معها المتابعون بشكل كبير.