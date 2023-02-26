اتفرج- انت الان تتابع خبر بدون خجل ولا حياء منها.. ديمي روز عارية كما خلقها الله وهي مستلقية على السرير بالاحمر المفتوح.. والجمهور في ذهول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت حسابات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة لعارضة الأزياء العالمية ديمي روز ، ظهرت فيها في وضع مثير وهي عارية تمامًا ، مما أثار غضب معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ديمي روز قد نشرت الصورة المثيرة للجدل خلال الفترة السابقة ، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة ، وظهرت فيها وهي عارية تمامًا ومستلقية على السرير.

وتباينت تعليقات المتابعين على الصورة ، حيث اتهم البعض ديمي روز بتعمد إثارة الجدل بالصور ومقاطع الفيديو التي شاركتها مع معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما دافع آخرون عنها وداعبوها بجمالها ونعومة جسدها

كما ظهرت ديمي روز مؤخرًا بإطلالة عصرية على قارب من وسط البحر ، حيث ظهرت نائمة على بطنها وصدرها عارٍ تمامًا ، وكانت راضية بتنورة قصيرة غطت مؤخرتها بالكاد.