فيفى عبده… بوصلة رقص على اغنيه خليجيه تشعل مواقع التواصل.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - ‏أثارت الفنانة فيفي عبده غضب جمهورها بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام” ظهرت خلاله في أحد أماكن السهر وهي ترقص على أنغام أغنية خليجية مرتديةً العباءة الخليجية والحجاب.

وعلّق الكثير من جمهور فيفي على الفيديو منتقدين رقصها بهذه الملابس، فيما سخر عدد من متابعيها من طريقة رقصها مؤكدين أنها مزجت بين الرقصين المصري والخليجي بأسلوب طريف، بينما هاجمها فريق ثالث بسبب نشرها فيديوهات رقص في حين هناك أسر وأشخاص تشرّدوا بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا أخيراً.