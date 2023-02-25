أهم الاخبار

مايوه جرئ.. الصاروخ شمس الكويتية ولعت الدنيا وكل حاجه بانت من قميص النوم..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري.. .. شاهد الان

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مايوه جرئ.. الصاروخ شمس الكويتية ولعت الدنيا وكل حاجه بانت من قميص النوم..ومتابع كسحت صافيناز و .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة لها على انستجرام وهي ترتدي فستانا أسود طويلا بفتحة من الأمام كشفت عن فخذيها وأكمام شيفون ومنطقة صدرها عارية ، وعلقت: “لا شيء أسوأ من الشعور ، لكن خائفة من ذلك”. تأكد.”

وحظيت صورتها بشعبية كبيرة بين المتابعين الذين غزلوا بجمالها وسحر مظهرها ، فيما انتقد البعض مظهرها الجريء ، خاصة أنها نشرتها قبل شهر رمضان المبارك ، وعلقت: “احترموا شهر رمضان.

ونشرت شمس الكويتية صورة لها باللونين الأبيض والأسود على إنستجرام ، وعلقت: “رمضان كريم للجميع ، وأتمنى أن تتحقق أمنياتكم”.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا