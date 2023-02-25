مايوه جرئ.. الصاروخ شمس الكويتية ولعت الدنيا وكل حاجه بانت من قميص النوم..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة لها على انستجرام وهي ترتدي فستانا أسود طويلا بفتحة من الأمام كشفت عن فخذيها وأكمام شيفون ومنطقة صدرها عارية ، وعلقت: “لا شيء أسوأ من الشعور ، لكن خائفة من ذلك”. تأكد.”

وحظيت صورتها بشعبية كبيرة بين المتابعين الذين غزلوا بجمالها وسحر مظهرها ، فيما انتقد البعض مظهرها الجريء ، خاصة أنها نشرتها قبل شهر رمضان المبارك ، وعلقت: “احترموا شهر رمضان.

ونشرت شمس الكويتية صورة لها باللونين الأبيض والأسود على إنستجرام ، وعلقت: “رمضان كريم للجميع ، وأتمنى أن تتحقق أمنياتكم”.