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اتفرج – ميريام كلينك فرمت سما المصري بفيديو رقص في الاسانسير

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بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة الاستعراضية ميريام كلينك صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت خلالها بإطلالة جريئة كشفت فيها عن انوثتها الطاغية.

ويبدو أن عارضة الأزياء ميريام كلينك مستمرة بتجاهل الانتقادات التي تطالها كل مرة بسبب صورها الجريئة التي تقوم بنشرها في صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا بل يبدو الأمر وكأنها تزيد من جرعة الإثارة مع ازدياد الهجوم عليها.

وجديدها هذه المرة نشر صورة لمفاتنها بشكل جديد، فاختارت “بانيو” الحمام، الذي جلست بداخله وهي تغطي جسدها بالماء والصابون وماء بمبى فقط .


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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