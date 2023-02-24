اجدع من سما المصري.. جوهرة بوصلة رقص بملابس مفتوحة علي البحري تكشف عن المستور من جسدها..ومتابع كسحت رنيا يوسف و فيفي عبده

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رياض - احمد صلاح - حرصت الراقصة الروسية جوهرة على حضور فعاليات اليوم الثالث من الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي ، بعد غيابها عن حفل افتتاح المهرجان.

وظهرت جوهرة بإطلالة بسيطة ، حيث كانت ترتدي رداء وسروالاً باللون الأخضر الفاتح ، ووضعت مكياجاً بسيطاً أبرز جمال ملامحها.

وسبق أن أثارت جوهرة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أشهر ، بعد تعرضها لصدام مع أحد المعجبين الذي أصر على التقاط صورة تذكارية معها خلال زفافها ، ما أدى إلى تدخل حراسها الشخصيين لمنعه.

قال باسم عبد المنعم ، مدير أعمال الجوهرة ، لقاهرة 24 سابقًا أن الراقصة خرجت من تلك الحادثة بشكل جيد ، لكن الوضع كان غريبًا من نوعه ، حيث كانت الجوهرة تحتفل بزفاف ، وفجأة خرجت إحدى الحاضرين لها مصرة على ذلك. أخذ صورة تذكارية معها بينما كانت تقدم فقرتها.

تحرض جوهرة باستمرار على حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي ، حيث ظهرت خلال فعاليات الدورة 43 الماضية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، ولفتت انتباه الجمهور بظهورها على السجادة الحمراء. شبكات التواصل الاجتماعي ، كما تظهر في العديد من الفعاليات والعروض الخاصة.

كما سبق ، تصدرت جوهرة تريند مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد أن أصدرت المحكمة قرارًا بحبسها لمدة عام واجب التنفيذ ، متهمة إياها بنشر الفسق والفجور.