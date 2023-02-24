اجدع من سما المصري.. شمس الكويتية ولعت الشباب وكل حاجه بانت من قميص النوم المفتوح..ومتابع كفاية كده تعبت

حيث نشرت “شمس” ، عبر حسابها الرسمي على موقع مشاركة الصور والفيديو “انستجرام” ، عدة صور جديدة ظهرت فيها مرتدية فستان أصفر بأكمام طويلة ومكشوفة على جانب الصدر ، واعتمدت جديلة. تسريحة شعر ، تبرز جمالها ، وتبنت المكياج الثقيل.

وقد أبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بهذه الإطلالة ، فكانت بعض تعليقاتهم كالتالي: (للأناقة والبراعة والجمال أنت أيقونة نادرة) ، (شمس التميز ، الجمال والأناقة) ، (بصراحة شموسة ، أنتِ … حلو جدا) ، (إن شاء الله مظهرك اليوم مجنون).

الجدير بالذكر أن أغنية “معلية” هي أحدث أغنية قدمتها الفنانة الكويتية شمس ، والتي أطلقتها عبر قناتها الرسمية على منصة الفيديو الشعبية “يوتيوب”.

أغنية “معالية” من كلمات رامي العبودي وألحان نور الزين وتوزيع عمار عدنان. تجاوز عدد مشاهدات الأغنية منذ تقديمها 2 مليون مشاهدة.