اتفرج- انت الان تتابع خبر كما ولدتهـ امها تماما..منة شلبي تفعل المستحيل وتعترف لم أستطع أن أقاوم غريزتي في أحد المشاهد وأكملت متعتي حتى النهاية.. ومتابع كسحت الشفط علي حق - المحرر العربي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - على الرغم من مرور 19 عامًا على عرض فيلم الساحر إلا أنه لا يزال من العلامات المميزة في السينما ، حيث كان أول ظهور للفنانة اللامعة ، منة شلبي ، وأجرأ أدوارها على الإطلاق.