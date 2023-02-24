اتفرج - انت الان تتابع خبر مايوه شرعي.. بإطلالة صباحية ميرهان حسين تخطف الانظار بجمالها بالابيض والاسود المكشوف..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة ميرهان حسين ، أحدث إطلالاتها مع جمهورها ، ونشرت صورًا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام

لفتت ميرهان حسين الأنظار بإطلالة صباحية مشرقة ، وكتبت معلقة عبر صورها: “يا يوم جميل”.

بين النجوم والمشاهير الذين أثاروا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ؛ بسبب المظهر الذي تظهر به ، فإنها تميل إلى اختيار ملابس جريئة وملفتة للنظر. وهو ما يعرضها غالبًا للهجوم ، خاصة عندما تظهر بملابس سباحة وفساتين رائعة أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية.

تحرص ميرهان حسين دائمًا على التنوع والتجديد وعدم السير بنفس الوتيرة في عالم الموضة والأزياء ، حيث تتنوع في ملابسها ما بين فساتين كاجوال وكلاسيكية ، وفساتين السهرة اللافتة للنظر التي تظهر فيها في مناسبات مختلفة.

تقوم ميرهان حسين بتنسيق الحقائب والأحذية الأنيقة التي تتناسب مع ملابسها ، مما يزيد من جاذبيتها ، بالإضافة إلى الإكسسوارات والمجوهرات التي تضفي عليها مظهراً كاملاً.

من الناحية الجمالية ، اعتمدت ميريهان حسين على تسريحات شعر بسيطة غير مبالغ فيها ، واختارت صيحات مكياج مبنية على ألوان هادئة وغير مبالغ فيها.