نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر البطل وصل.. الدلوعة شمس الكويتية بوصلة رقص قوية للغاية ولعت الدنيا وكل حاجه بانت من قميص النوم .. احلي من انجي خوري.. بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة لها على انستجرام وهي ترتدي فستانا أسود طويلا بفتحة من الأمام كشفت عن فخذيها وأكمام شيفون ومنطقة صدرها عارية ، وعلقت: “لا شيء أسوأ من الشعور ، لكن خائفة من ذلك”. تأكد.”
وحظيت صورتها بشعبية كبيرة بين المتابعين الذين غزلوا بجمالها وسحر مظهرها ، فيما انتقد البعض مظهرها الجريء ، خاصة أنها نشرتها قبل شهر رمضان المبارك ، وعلقت: “احترموا شهر رمضان.