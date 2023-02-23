رولا يموت… تتحدى سما المصري من جديد وصدرها كلّه يتصدر على السرير.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد غياب دام لأيام، ظهرت المغنية اللبنانية رولا يموت التي نشرت صورة أرفقتها بتعليق جاء فيه: (بحبكم واشتقت لكم كثيرا، أنا أنثى#آه منك يا رولا… قريبا).

رولا تغيرت ملامحها، بسبب زيادة وزنها، كما أظهرت صدرها كالعادة الأمر الذي نال إعحاب فانزها الذين يعتبرون أنفسهم عبيدا لها.اليوم، عادت رولا إلى الإغراء مجددًا، ونشرت صورة ظهرت فيها بالسوتيان فقط، وعرضت صدرها الكبير وقالت: “بحبكم واشتقت لكن كتير، أنا أنثى آه منك يا رولا”