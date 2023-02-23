أهم الاخبار

اجدع من سما المصري.. القشطه لاميتا فرنجية زغللت عيون الشباب بـ”البكيني الأزرق” بإطلالة قوية للغاية.. .. شاهد الان

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر اجدع من .. القشطه لاميتا فرنجية زغللت عيون الشباب بـ”البكيني الأزرق” بإطلالة قوية للغاية.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام

وظهرت لاميتا فرنجية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في دولة الأمارات العربية المتحدة ، مرتدية بيكيني من اللون الأزرق و المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر حيث كشف عن مفاتنها كاملة ، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.

وعلقت على الصورة قائلة من ميامي إلى دبي ، شحنة لمدة أربعة أيام فقط ، وستحصل على ملابس السباحة المذهلةlulifamaswimwear أصناف كبيرة ، أحلى التصاميم ، مجموعة غريبة

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا