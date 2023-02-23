نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر اجدع من سما المصري.. القشطه لاميتا فرنجية زغللت عيون الشباب بـ”البكيني الأزرق” بإطلالة قوية للغاية.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام
وظهرت لاميتا فرنجية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في دولة الأمارات العربية المتحدة ، مرتدية بيكيني من اللون الأزرق و المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر حيث كشف عن مفاتنها كاملة ، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.
وعلقت على الصورة قائلة من ميامي إلى دبي ، شحنة لمدة أربعة أيام فقط ، وستحصل على ملابس السباحة المذهلةlulifamaswimwear أصناف كبيرة ، أحلى التصاميم ، مجموعة غريبة