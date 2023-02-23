أهم الاخبار

بفستان شفاف الصاروخ ميرهان حسين تنافس سما المصري و تثير ضجة بهذه الإطلالة.. .. شاهد الان

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بفستان شفاف ميريهان حسين… تثير ضجة بهذه الإطلالة.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل ذو أكمام مكشوفة أتسم التصميم بالقماش الستان المطرز بالكامل مما كشف عن أناقتها.

تزينت ميريهان حسين بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من جاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا