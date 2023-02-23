بفستان شفاف الصاروخ ميرهان حسين تنافس سما المصري و تثير ضجة بهذه الإطلالة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل ذو أكمام مكشوفة أتسم التصميم بالقماش الستان المطرز بالكامل مما كشف عن أناقتها.

تزينت ميريهان حسين بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من جاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.