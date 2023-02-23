عبير صبري… بفستان جريء مثير من قطعتين كشف عن بطنها .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها.

ظهرت عبير وهي مرتديه فستان أنيق من اللون الأسود، وكان الفستان مكون من قطعتين، وجمعت شعرها للخلف بطريقة أنيقة، وفضلت لوك مكياج كشف عن جمالها وملامحها الهادئة.

تفاعل متابعي عبير مع اللوك وأبدوا إعجابهم بجمالها واناقتها، لكن العديد منهم انتقدوا ظهورها ووصفوا إطلالتها بالجريئة خاصة وأن الفستان كشف عن جزء من منطقة البطن، وسألها البعض عن رأي زوجها في هذا اللوك.

الجدير بالذكر أن عبير صبري شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل يوتيرن، وحقق هذا العمل نجاح كبير وقت عرضه.

شارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، صفاء الطوخي، عبير صبري، أيمن القيسوني، محمود حافظ وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإنتاج جمال العدل ومن إخراج سامح عبد العزيز.