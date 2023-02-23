نسرين طافش… تبهر المتابعين بإطلالة رياضيه تكشف مرونتها .. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نسرين طافش، فيديو جديدا على صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام.

نسرين طافش

وخلال الفيديو أبهرت نسرين جمهورها بعديد من التمرينات الرياضية داخل إحدى صالات الجيم، مرتدية بنطالا رياضيا باللون الأسود، كما نسقت معه توب دون أكمام باللون الأبيض.

وكانت الفنانة نسرين طافش، قد احتفلت يوم 15 فبريار الجارى، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد عام 1982

وتعيش نسرين حاليا انتعاشة فنية بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلمها الأخير “أخى فوق الشجرة” من بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدى المرغنى، بيومى فؤاد، إسلام إبراهيم، ويزو، ومحمد ثروت، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.