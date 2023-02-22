البطل وصل .. القشطة نسرين طافش هتخليك تموت في الملبن : احلى من سما المصري و لورديانا

بيروت - ثريا شاهين - أثارت النجمة السورية نسرين طافش الكثير من الجدل باطلالة جديدة من مدينة الجونة الساحلية خلال حضورها لفعاليات دورته الخامسة عام 2021

وظهرت طافش للجمهور ببلوز برتقالية اللون قصيرة كشفت فيها عن بطنها العاري وفستان مفتوح الجانب .أظهر أفخاذ طافش العارية والمثيرة وشعر مربوط الى الخلف ومكياج قوي أبرز معالم وجهها القوية

https://www.instagram.com/p/CGw9GXphwX0/

وعلقت طافش على اطلالتها الجريئة بالقول: “من الصعب أن نفهم الانسان الباحث عن السلام والهدوء وسط الزحام , وسط الكم الكبير من الناس والفوضى.، أوشو، يومكم سلام و جمال ”

وانهالت التعليقات من جمهور طافش الذي أثنى على اطلالتها الجريئة وتغزل بقوامها الرشيق وظهورها الجديد .وترك المعلقون الآلاف من التعليقات الايجابية بحق نسرين وحضورها المميز في مهرجان الجونة السينمائي

بينما هاجم البعض نسرين طافش بعد اطلالتها الأخيرة بدعوى كشفها عن منحنياتها المثيرة للجمهور والتعري المقصود لجذب الانتابه. واحتلال الترند في محركات البحث